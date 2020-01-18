Военнослужащие Главного штаба РВСН провели Крестный ход и окунулись в купель

Православные сегодня отмечают Крещенский сочельник. По всей стране накануне одного из главных христианских праздников, Крещения, в храмах проходят торжественные службы, а верующие готовятся к купанию в иорданях.

Одними из первых в освященную воду окунулись военнослужащие Главного штаба ракетных войск. Перед погружением в купель они традиционно совершили Крестный ход. Места для массовых купаний по всей стране готовились заранее, только в Москве оборудовано около 50 площадок.

Из-за аномального тепла почти нет привычных прорубей. Там, где водоемы не замерзли, делают деревянные настилы, чтобы было легче заходить в воду - таким образом оборудовали купель и в Серебряном бору. Желающих окунуться обеспечат горячим питьем, а за их безопасностью в Крещенскую ночь будут следить спасатели.