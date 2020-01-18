Новобранцы Президентского полка принесли военную присягу
Президентский полк считается элитой российской армии: военнослужащие обеспечивают безопасность первых лиц государства и отвечают за сохранность исторических ценностей Кремля.
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Новобранцы Президентского полка дали клятву на верность Отечеству. Торжественная церемония прошла на Соборной площади Кремля.
Слова присяги произнесли военнослужащие из 34 регионов России. За церемонией наблюдали родственники призывников.
Президентский полк считается элитой российской армии: военнослужащие обеспечивают безопасность первых лиц государства и отвечают за сохранность исторических ценностей Кремля, в том числе - несут службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.