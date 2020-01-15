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Пожар ликвидирован: на корабле «Североморск» прошли учения инженеров-механиков

Тамара Астапенкова
08:31 15.01.2020
По оценке командования большого противолодочного корабля, экипаж с задачами справился успешно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Мурманской области прошли учения по борьбе за живучесть корабля инженеров-механиков Военно-морского флота. По сценарию учений, на большом противолодочном корабле «Североморск» произошла авария. В трюме машинного отделения, прямо под двигателями, вспыхнул пожар. Пламя начало быстро распространяться.

Моряки быстро обнаружили возгорание и провели разведку аварийного отсека. Они смогли потушить пожар и ликвидировать его последствия. Работа была организована слаженно и скоординировано.

По оценке командования большого противолодочного корабля, экипаж «Североморска» с задачами справился успешно.

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