Передать информацию: в Абхазии связисты провели более 200 учений за год

За прошлый год связисты российской военной базы в Абхазии провели около 200 учений, сообщает 14 января пресс-служба Южного военного округа. В ходе мероприятий военнослужащие обеспечивали устойчивую связь между пунктами управления соединений и воинских частей.

«В рамках мероприятий боевой подготовки военнослужащие ежедневно обеспечивали командование военного соединения и штабы подразделений связью на расстояниях до одной тысячи километров. Все учения осуществлялись в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы», - пишет пресс-служба ЮВО.

Особое внимание уделялось применению военнослужащими мобильных комплексов видеоконференцсвязи. Кроме того, личный состав выполнил нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи. Все задачи выполнялись в полной экипировке со штатным вооружением.