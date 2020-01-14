Британские инспекторы посетят танковый полк ЮВО в рамках Венского документа

В соответствии с Венским документом 2011 года Великобритания посетит Россию с целью оценки военного объекта. Мероприятие пройдет в период с 14 по 16 января с целью укрепления доверия и безопасности.

По заявлению главы российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, Великобритания посетит 68 танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в поселке Персиановский в Ростовской области.

Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации и военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

Инспекторам будут представлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.