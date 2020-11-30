Сквозь десятки часовых поясов: как прошел географический диктант при участии Шойгу

Тысячи россиян проверили свои знания географии на международном диктанте Русского географического общества (РГО). Диктант писали и военнослужащие – рядовые, командование и руководство Минобороны, в том числе глава ведомства Сергей Шойгу – очно.

Для страны, которую разделяют одиннадцать часовых поясов, география уже давно не просто наука. Количество мировых открытий, совершенных в России, практически обязывает каждого хотя бы раз в жизни написать географический диктант. Тем более что оценок за него не ставят, а узнать результаты, кроме экзаменуемого, не может никто.

Первыми к международной просветительской акции присоединяются военнослужащие Тихоокеанского флота. Диктант пишут на корвете «Громкий» и корабле «Маршал Крылов». В Санкт-Петербурге одна из главных площадок уже по традиции крейсер «Аврора».

В Москве из-за ограничений, связанных с пандемией, от проведения диктанта в МГУ пришлось отказаться. Вместо этого всем желающим предложили перейти в онлайн. В очном формате в штаб-квартире РГО диктант написал Сергей Шойгу.

Проверить знания вместе с министром предложили журналистам, которые весь этот год освещали деятельность РГО. Самые громкие заявления прозвучали во время общения с ними. Так, отвечая на вопрос нашего канала, Шойгу прокомментировал выступление немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая вслед за своей предшественницей призвала разговаривать с Россией с позиции силы.

«Уже вторая министр обороны, которая призывает разговаривать с Россией с позиции силы. Первая, когда сказала, я предложил у дедушки спросить, как это – разговаривать с Россией с позиции силы. Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа – директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой… Вот поэтому тут надо изучать и показывать, что вы не такие белые и пушистые. И, как сказал один из ваших коллег, кстати сказать, еще лет 100 если не больше – отмаливайте то, что сделали ваши предки», – отметил Шойгу.

О важности уроков истории министр обороны и президент РГО говорил, вспоминая об экспедиции общества в Черное море, на дне которого был обнаружен теплоход «Армения». В начале войны он был потоплен немецкой авиацией. По примерным подсчетам, погибло шесть тысяч человек – в четыре раза больше, чем на «Титанике». Во время другой экспедиции было найдено судно, которое по ленд-лизу перевозило в Советский Союз американские танки.

«У нас сегодня их, по-моему, четыре… Замечу, отвезти – не доехать!», – пояснил Шойгу.

Какой город-порт был основан императором Николаем Вторым для доставки грузов через Северный Ледовитый океан, что в Антарктиде называют белой Мглой и где в России были построены первые железоделательные заводы – всего в диктанте 40 вопросов.

Большую часть вопросов для географического диктанта в этом году написал один из знатоков клуба «Что, где, когда» Ровшан Аскеров. Остальные прислали телезрители, самому младшему из которых всего девять лет. Из более чем четырехсот вопросов организаторы конкурса выбрали 18 и включили их в итоговый вариант теста.

Вместе с министром обороны на эти и другие вопросы ответили его заместители. Главная площадка для военнослужащих – Национальный центр управления обороной.

«Самое активное участие в написании диктанта традиционно принимают военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал Вооруженных сил, обучающиеся в образовательных организациях нашего ведомства, жители военных гарнизонов», – рассказал заместитель министра Николай Панков.

Традиционно высокое значение изучению географии уделяют в военном университете.

«Самое главное для того, чтобы любить свою родину, надо ее знать, и географический диктант является одним из методов изучения нашей страны», – подчеркнул начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Всего в этом году диктант пишут 150 тысяч военнослужащих. В их числе - контингент российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии. За пять лет число площадок выросло с двухсот до семи тысяч, а инициативу РГО сегодня поддерживают более чем в ста десяти странах.

Ключевое событие года – 75-летие Победы и открытие Главного храма Вооруженных сил с галереей «Дорога памяти».

«Мы постарались действительно сделать такую братскую могилу... со всех захоронений нашего воинства по всему миру», – сказал Шойгу.

Спросили министра и о планах по развитию парка «Патриот». В Кронштадте уже в следующем году начнется строительство выставочного комплекса, где будут проходить военно-морские салоны.

Совсем недавно Сергей Шойгу выпустил книгу. Ее с автографом автора смог получить каждый из журналистов.