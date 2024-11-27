Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новая Ильинка на территории Донецкой Народной Республики. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Кроме этого, подразделения группировки за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров.

Также группировка отразила 10 украинских контратак - штурмовые группы для их проведения были сформированы из состава семи бригад и одного батальона противника.

Российское оборонное ведомство отметило, что в зоне ответственности группировки «Центр» за сутки потери противника составили до 415 боевиков и семь автомобилей. Еще противник потерял 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Ранее сообщалось, что морпехи Тихоокеанского флота ударом «Града» помогли штурмовикам взять опорный пункт ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.