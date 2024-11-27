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«Суперкам» проник в тыл противника и обрушил «Град» на головы боевиков

В МО РФ отметили, что в ходе удара удалось уничтожить скопление живой силы ВСУ и боевую технику неприятеля.
2024-11-27 11:05:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении скопления живой силы и боевой техники подразделения ВСУ военнослужащими группировки войск «Запад».

Вскрыть пункты временной дислокации неприятеля удалось расчету беспилотника «Суперкам». Военнослужащие передали координаты на пункт управления. Там приняли решение уничтожить выявленные цели при помощи РСЗО «Град».

Уничтожение врага подтвердили кадры объективного контроля - их военнослужащие получили в режиме реального времени. 

В российском оборонном ведомстве отметили бесшумность «Суперкама» - этого удается достигнуть благодаря электрическому двигателю. Противнику очень сложно его обнаружить, подчеркнули в МО РФ. 

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России показали, как резина позволяет пускать «Суперкам» откуда угодно. Резиновые жгуты дают возможность обходиться без сложных специальных пусковых установок - дрон выстреливается словно камень из рогатки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #беспилотники #РСЗО #Град #Суперкам
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