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ВСУ потеряли более 250 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Из бронетехники российские военнослужащие уничтожили два вражеских танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер и две другие боевые бронированные машины.
2024-11-27 13:56:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Противник за сутки ведения боевых действий на Курском направлении потерял более 250 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, российские подразделения смогли уничтожить два украинских танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер и две другие боевые бронированные машины. Еще уничтожению подверглись три украинских автомобиля и миномет. 

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» смогли освободить населенный пункт Новая Ильинка на территории Донецкой Народной Республики. 

Противник же, в свою очередь, нанес удары по городу Энергодар и Запорожской атомной электростанции при помощи ствольной артиллерии и беспилотников. При этом все БПЛА удалось сбить или подавить при помощи средств радиоэлектронной борьбы.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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