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Морпехи рассказали, что новый «Суперкам» летит дальше

Беспилотный комплекс СКАТ является усовершенствованной версией дрона «Суперкам». Улучшены аэродинамические свойства беспилотника и модернизирован комплекс средств наземного управления.
Валентин Матвиенко 2024-11-27 12:00:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Продвижению наших штурмовиков помогают разведчики-морпехи. Именно они проверяют маршруты и наводят на цели артиллерию. А точность в этой работе гарантируют СКАТы - усовершенствованные беспилотники серии «Суперкам».

Модифицированные БПЛА теперь залетают дальше и видят больше. Благодаря этому можно даже посмотреть что творится в стане врага, где, по словам наших военных, царит хаос и паника.

Привести СКАТы в готовность можно довольно быстро, а научиться управлять еще проще. Боец с позывным Гора до этого служил в полиции и никогда не имел дело с беспилотниками.

«Действительно горжусь тем, что попал в подразделение морской пехоты. Слаженный, крепкий коллектив», - делится командир взвода БПЛА с позывным Гора.

На зачистку дома от боевиков у наших штурмовиков уходят считаные минуты. Противник пытается давать отпор и бьется до последнего. Так было в Шахтерском, где морские пехотинцы группировки войск «Восток» встретили активное сопротивление.

«Нам попались более подготовленные подразделения. У нас они в плен не сдавались, бились до последнего. Было видно, что это не просто мобилизованные, а серьезно подготовленная группа», - рассказывает командир штурмовой группы с позывным Толстый.

Хоть противник в Шахтерском оказался крепкий, но перед нашими штурмовиками с Камчатки не устоял. За шесть дней морпехи полностью выбили ВСУ из этого населенного пункта.

Продвижение Российской армии на Южно-Донецком направлении идет семимильными шагами. Каждый день наши бойцы выбивают боевиков из новых опорников. И это в том числе большая заслуга морской пехоты, которая вновь подтверждает, что там, где они, там победа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #«Скат» #СВО #Суперкам
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