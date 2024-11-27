Над Черным морем и Крымом уничтожены 25 дронов ВСУ

Двадцать пять дронов ВСУ уничтожили средства ПВО в небе над Черным морем и Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Атаки со стороны Киева с использованием украинских беспилотников удалось пресечь сегодня с 08.30 до 10.30 по столичному времени. Противник применил БПЛА самолетного типа, пытаясь поразить российские объекты, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 22 дронов ВСУ сегодня ночью над территорией России. Большая часть беспилотников была сбита в небе над Ростовской областью.

Киевский режим регулярно предпринимает подобные попытки. Ранее силы ПВО сбили 39 украинских беспилотных аппаратов. Большинство из них - в небе над Ростовской областью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.