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Пленный рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, не глядя на туберкулез

Александр Михалко сообщил, что не все мобилизованные украинцы, проходившие обучение рядом с ним, даже могли передвигаться по полигону из-за возраста и хронических болезней.
2024-11-27 11:50:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видеозапись беседы с пленным военнослужащим ВСУ Александром Михалко.

Он отметил, что на Украине его забрали представители территориального центра комплектования, когда он был в стадии реабилитации после длительного лечения туберкулеза. 

При этом, узнав о туберкулезе, командиры ВСУ отказывались принимать его в свои подразделении. В итоге его определили в воискую часть, где отчаянно не хватало людей. 

«На полигон в учебке людей возили на машинах потому, что они дойти просто не могли. Мужику 58 лет у него артериальное давление, ему постоянно скорую вызывали. У того спина, у того нога. Вот такие солдаты у нас», - признался Михалко.

Александр Михалко отметил сугубо формальную подготовку на полигоне. Огневой подготовки было очень мало, ВСУ экономили боеприпасы. А инструкторы относились к обучению боевиков халатно. Многие не понимали толком, как пользоваться автоматом. 

Ранее пленный украинец заявил, что ВСУ вынуждены сгонять тыловиков в боевые части.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленные #Проблемы врага #Александр Михалко
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