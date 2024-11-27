Пленный рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, не глядя на туберкулез

Минобороны России продемонстрировало видеозапись беседы с пленным военнослужащим ВСУ Александром Михалко.

Он отметил, что на Украине его забрали представители территориального центра комплектования, когда он был в стадии реабилитации после длительного лечения туберкулеза.

При этом, узнав о туберкулезе, командиры ВСУ отказывались принимать его в свои подразделении. В итоге его определили в воискую часть, где отчаянно не хватало людей.

«На полигон в учебке людей возили на машинах потому, что они дойти просто не могли. Мужику 58 лет у него артериальное давление, ему постоянно скорую вызывали. У того спина, у того нога. Вот такие солдаты у нас», - признался Михалко.

Александр Михалко отметил сугубо формальную подготовку на полигоне. Огневой подготовки было очень мало, ВСУ экономили боеприпасы. А инструкторы относились к обучению боевиков халатно. Многие не понимали толком, как пользоваться автоматом.

Ранее пленный украинец заявил, что ВСУ вынуждены сгонять тыловиков в боевые части.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.