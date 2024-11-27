МО РФ: ВСУ атаковали Энергодар и ЗАЭС дронами и артиллерией

Украинские силы атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар, в ходе атак противник вел огонь из артиллерии и применил коптеры. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

«За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Все дроны сбили средства ПВО либо подавили средства РЭБ. Никто не пострадал, повреждений также не произошло.

Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Персонал ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационная обстановка станции в норме.

Также Минобороны сообщило об освобождении Новой Ильинки в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.