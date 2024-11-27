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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем морской пехоты

Белоусов отметил, что указ Петра Великого о создании «полка морских солдат» был издан 319 лет назад.
2024-11-27 13:05:53
© Фото: URA.RU, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем морской пехоты. Об этом сообщает МО РФ. 

«319 лет назад 27 ноября 1705 года (по новому стилю) царь Петр I издал Указ о создании "полка морских солдат". С тех давних времен славная летопись морской пехоты наполнена яркими победами и героическими подвигами», - написано в поздравительной телеграмме от Белоусова.

Он вспомнил славные страницы истории морпехов - от Гангута и Чесмы до обороны Севастополя, сражений Первой мировой и самоотверженных битв Великой Отечественной. 

Кроме этого, он напомнил, как российские морские пехотинцы внесли свой вклад в борьбу с терроризмом на Северном Кавказе и в Сирии, а также ловили сомалийских пиратов в Индийском океане. 

Андрей Белоусов поблагодарил морпехов за добросовестную службу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых побед во славу России.

Ранее указ об установлении Дня морской пехоты 27 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #морпехи #поздравление #день морской пехоты #Андрей Белоусов
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