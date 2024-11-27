Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем морской пехоты. Об этом сообщает МО РФ.

«319 лет назад 27 ноября 1705 года (по новому стилю) царь Петр I издал Указ о создании "полка морских солдат". С тех давних времен славная летопись морской пехоты наполнена яркими победами и героическими подвигами», - написано в поздравительной телеграмме от Белоусова.

Он вспомнил славные страницы истории морпехов - от Гангута и Чесмы до обороны Севастополя, сражений Первой мировой и самоотверженных битв Великой Отечественной.

Кроме этого, он напомнил, как российские морские пехотинцы внесли свой вклад в борьбу с терроризмом на Северном Кавказе и в Сирии, а также ловили сомалийских пиратов в Индийском океане.

Андрей Белоусов поблагодарил морпехов за добросовестную службу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых побед во славу России.

Ранее указ об установлении Дня морской пехоты 27 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.