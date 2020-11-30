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Более 60 врачей МО РФ прибыли в Степанакерт для оказания помощи военным и беженцам

Иван Линдеманн
04:00 30.11.2020
В составе первого подразделения - военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
Более 60 врачей МО РФ прибыли в Степанакерт для оказания помощи военным и беженцам
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Степанакерт прибыл медицинский отряд министерства обороны России. Военные врачи из Хабаровска будут оказывать помощь местному населению.

В составе первого подразделения - более 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

Самолетами военно-транспортной авиации их доставили в Ереван, а уже оттуда они совершили 300-километровый марш в столицу Нагорного Карабаха. Их сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции. Сейчас врачи разворачивают мобильный госпиталь.

«На аэродроме Степанакерта полным ходом идет развертывание мобильного госпиталя. Площадка выбрана с точки зрения безопасности. Она должна быть хорошо охраняемой. Уже через 24 часа военные медики будут готовы принять первых пациентов для экстренных операций», - рассказал корреспондент «Звезды» Дмитрий Цветков.

Врачи привезли с собой все необходимые медикаменты. Сейчас занимаются монтажом оборудования.

«Полевой госпиталь имеет емкость 400 койко-мест. Также имеется ряд узких специалистов: по болезням органов глаза, уха, горла. Готовность оказать  помощь, в первую очередь, миротворческому контингенту, а так же нуждающимся лицам из числа местного населения, беженцам», - сообщил начальник медицинского отряда, майор медицинской службы Ярослав Иванов.

Почти 2500 беженцев вернулись в Степанакерт за минувшие сутки. Российские миротворцы сопроводили колонну автобусов с жителями до главной площади города.

Спасатели МЧС помогают восстанавливать одну из школ близлежащего поселка: вставили новые стекла и наладили систему отопления. Сейчас ремонтируют водопровод. Еще необходимо расставить парты и стулья. Торжественную линейку проведут 1 декабря. Инженерно-технические подразделения Минобороны продолжают расчищать дороги и восстанавливать объекты социальной инфраструктуры.

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