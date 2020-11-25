В Сирии на авиабазе Хмеймим открыт памятный знак Герою России Олегу Пешкову. Его открыли напротив ангара, где стоял бомбардировщик подполковника – Су-24М.

На российской авиабазе бережно хранят память о погибших товарищах. Открыты монументы в честь Героя России Ряфагатя Хабибуллина, погибших в Алеппо медсестер Галины Михайловой и Надежды Дураченко. Улицы в сирийском Хмеймиме названы в честь героев. Теперь и главная стоянка боевых самолетов перестала быть безымянной.

Олег Пешков погиб при исполнении в ноябре 2015 года в Сирии. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России.