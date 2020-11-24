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Мобильный госпиталь Минобороны в Абхазии и Южной Осетии принял 300 пациентов

Светлана Головина
06:25 24.11.2020
На данный момент коечный фонд госпиталей заполнен на 75%.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные медики продолжают оказывать помощь зараженным коронавирусом жителям Абхазии и Южной Осетии в мобильных многопрофильных госпиталях.

С начала работы специалисты Южного и Западного военных округов приняли на лечение более 300 пациентов. После успешного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий многие уже были выписаны.

Сейчас коечный фонд госпиталей заполнен на 75%. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением медиков и получают лечение в полном объеме.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

За это время в мобильных госпиталях Минобороны провели около 4 тысяч исследований ПЦР.

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