Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии

Российская армейская авиация провела очередное воздушное патрулирование в Сирии.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Бир-Шмандур – Мишрака – Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас», - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.

Российская военная полиция с 23 октября осуществляет патрулирование в десятикилометровой зоне безопасности на участках Джераблус - Коран, Камышлы - Факира и Камышлы - Сималька. Итогом переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом стал подписанный в Сочи 22 октября российско-турецкий меморандум.