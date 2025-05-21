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Над Россией ночью сбили 127 украинских дронов

Дежурные средства ПВО сработали в том числе в Брянской, Орловской и Курской областях.
2025-05-21 07:48:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие минувшей ночью сбили 127 украинских беспилотников в небе над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20.00 20 мая до 04.05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

По данным сводки, наибольшая часть сбитых дронов приходится на Брянскую область - 41 уничтоженный БПЛА. Над Орловской и Курской областями уничтожили 37 и 31 беспилотник соответственно. Еще шесть дронов - над Московским регионом, пять - во Владимирской области, три - в небе над Рязанской областью и по одному аппарату над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 20 мая над Брянской областью сбили до восьми беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #дроны всу
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