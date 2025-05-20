Российские военные лишили ВСУ связи в районе Константиновки

Операторы ударных дронов мотострелкового соединения группировки войск «Юг» уничтожили антенны, которые использовались украинскими боевиками. Вражеское оборудование нашли в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике.

В результате точечного удара было нарушено управление подразделениями ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Операторами FPV-дронов были обнаружены и уничтожены сразу несколько антенн различного типа», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в МО РФ рассказали, как дроноводы вывели из строя антенны связи у населенного пункта Богатырь. Оборудование противника обнаружили в ходе разведки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.