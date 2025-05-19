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Расчеты FPV-дронов уничтожили антенны связи и ретрансляторы для БПЛА ВСУ

На опубликованных кадрах - работа наших военнослужащих по уничтожению коммуникационных систем украинских боевиков.
2025-05-19 11:41:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Юг» вывели из строя антенны связи, управления и ретрансляции сигнала для БПЛА украинских националистов в районе села Богатырь. Кадры работы наших военнослужащих опубликовало Минобороны России.

На видео наши дроны наносят точечные удары по целям, выявленным разведывательными беспилотниками. В результате атак ВСУ лишились не менее трех коммуникационных систем.

Ранее МО РФ показало кадры освобождения села Богатырь в ДНР. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, это нанесло серьезный удар по обороне противника на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #FPV-дроны #ретранслятор
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