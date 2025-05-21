Мобильные огневые группы уничтожили с земли две «Бабы-яги»

Военнослужащие «Южной» группировки войск показали, как уничтожают беспилотники ВСУ в зоне спецоперации. За последние сутки они сбили два гексакоптера типа «Баба-яга» и разведывательный дрон «Валькирия».

Цель уничтожили мобильные огневые группы. Для борьбы с беспилотниками противника они используют автоматическое оружие и охотничьи ружья с оптическими прицелами и приборами ночного видения.

Для поражения разведывательных БПЛА ВСУ самолетного типа наши бойцы также применяют FPV-дроны. Военнослужащие «Южной» группировки днем и ночью защищают свои позиции от атак вражеских беспилотников.

Ранее расчет «Малки» разнес укрепрайон ВСУ у Красноармейска в ДНР. Чтобы уничтожить цель, бойцам потребовалось три выстрела.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.