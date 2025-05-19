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Ветеран СВО запустил блог о жизни и туризме после травмы

Получивший ранение боец покоряет вершины Приморья с протезом вместо ноги.
Николай Кугук 2025-05-19 22:48:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветеран специальной военной операции Ружников завел блог о путешествиях и жизни после травмы, полученной в зоне боевых действий. Сегодня он не только восстанавливается сам, но и вдохновляет других. С героем пообщался наш корреспондент Николай Кугук.

Каждое утро ветеран специальной военной операции начинает с прогулки и физической тренировки. По походке и не скажешь, что одна нога протез. Ранение Денис Ружников получил в 2023 году во время выполнения боевой задачи. Впереди были месяцы реабилитации, первые шаги на протезе сделал спустя четыре месяца. А теперь восходит на вершины Приморья.

Один из самых трудных моментов — покорение горы Литовка, или как ее еще называют — Фалаза. Рюкзак тянет назад, протез давит на бедро, но Денис не сдается: каждый шаг дается через боль, но и через упорство. Свой путь он записывает на видео и делится им с подписчиками. Так родился блог. Без пафоса, просто о жизни, спорте и силе духа.

«Может быть, стану для кого-то примером. Что можно жить не просто как раньше, а лучше. Без страха. Есть мысли и по туризму: хочу собирать группы ветеранов, вывозить их, снимать. Будем вместе ходить», — говорит Денис Ружников.

Пока он в одиночку исследует маршруты, но уже есть с кем делиться опытом. В Приморье успешно развивается команда по следж-хоккею «Союз». Ее участники ветераны СВО. Следж-хоккей — это тот же хоккей, но на специальных санях. Вместо коньков — металлические лезвия, игроки отталкиваются от льда с помощью клюшек.

«Мы друг друга инвалидами не считаем. Здесь нет ограничений. Мы все считаем себя здоровыми. Хоккей в этом помогает», — говорит игрок команды Станислав Горбиков.

Физическая активность очень важна для реабилитации. В сентябре во Владивостоке откроется крупный реабилитационный центр для участников СВО. Он сможет принимать до 100 пациентов одновременно. А пока настоящими центрами поддержки становятся горы, спорт и пример таких, как Денис.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Ветеран #СВО
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