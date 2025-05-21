Расчеты FPV-дронов и артиллеристы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эффективно уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ при выполнении задач в ходе СВО. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Бойцы группировки «Север» сначала получают информацию от разведывательных подразделений ВС РФ, затем наносят удары по огневым позициям, технике и военным объектам украинских боевиков.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как морпехи Каспийской флотилии в качестве операторов БПЛА наносят точные удары по позициям ВСУ в Сумской области. Российские военнослужащие при этом показывают высокую эффективность применения современных технологий на поле боя.

По словам самих бойцов, даже самая дорогостоящая техника Североатлантического альянса не может противостоять российским беспилотным летательным аппаратам.

Работа операторов БПЛА 177-го полка морской пехоты является ярким примером того, как современные технологии наряду с мужеством бойцов обеспечивают успех на поле боя.

Ранее Минобороны России показало кадры подрыва двух украинских станций РЭБ на Северском направлении. Операторы FPV-дронов действовали ночью, они нашли в Серебрянке две станции РЭБ и нейтрализовали их, лишив ВСУ возможности прикрывать свои позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.