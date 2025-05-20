Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел из Североморска в дальний поход

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» Северного флота вышел в дальний поход из главной базы в Североморске, сообщает Минобороны России. Перед выходом на борту прошел торжественный митинг, в котором приняли участие заместитель командира дивизии ракетных кораблей и командир корабля.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, ранее экипаж выполнил задачи, соответствующие курсу боевой подготовки, в Баренцевом море.

Основной целью похода названы демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно значимых районах дальней океанской зоны.

«Адмирал флота Касатонов» - многоцелевой фрегат с высокоточным ракетным вооружением, предназначенный для выполнения задач в дальней морской и океанской зонах.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» и относится к проекту 22 350. Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.