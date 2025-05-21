Российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили в Харьковской области боевую бронированную машину «Казак» ВСУ. Кадрами объективного контроля поделилось российское оборонное ведомство.

Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской танковой армии нашли технику противника при помощи беспилотника. Украинские боевики замаскировали бронемашину ВСУ в лесополосе в зоне проведения специальной военной операции под Харьковом.

Бойцы провели анализ разведывательных данных и приняли решение об огневом воздействии на ББМ ВСУ.

ВС РФ сразу же уничтожили цель ударом FPV-дрона на оптоволокне. Прямое попадание подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени. После удара дроном «Казак» вспыхнул.

Ранее российские «Солнцепеки» поразили склад боеприпасов ВСУ в лесополосе. После ударов ТОС-1А украинские боевики в панике отказываются возвращаться на позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.