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Пленный рассказал, как на обучении инструктор ВСУ сломал ключицу солдату

По словам пленного, командование бросает в бой солдат, но не эвакуирует раненых и погибших.
2025-05-19 18:27:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись с пленным украинским военнослужащим, где он рассказал о жестоком обращении к солдатам со стороны инструкторов ВСУ и ситуации на передовой. По словам Назара Стецешина, проходившего службу в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», во время обучения один из инструкторов сломал ключицу военнослужащему.

«Парень не мог поднять автомат из-за боли в руке. Инструктору это не понравилось - он сначала несколько раз накричал, потом подошел, завалил его на землю и сломал ключицу», - утверждает Стецешин.

Он также рассказал, что его и двух других военнослужащих впоследствии отправили на позиции, ведя с помощью беспилотника. По его словам, эвакуации раненых и погибших не проводилось.

«Если бы нас не спасли, нас бы кассетами свои же и добили», - заявил пленный.

Стецешин утверждает, что был мобилизован, когда вышел в магазин, а супруга подала заявление в розыск. По его словам, около 20 дней он находился «неизвестно где» после призыва.

Ранее другой пленный рассказал о низком уровне снабжения в своей части и случаях, когда украинские дроны ошибочно наносили удары по своим же позициям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #пленный #СВО
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