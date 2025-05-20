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Над Брянской областью ночью сбили восемь украинских дронов

Информация о разрушениях или жертвах не поступала.
2025-05-20 07:30:12
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили восемь украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сработали в Брянской области. Информация о разрушениях или жертвах не поступала.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 19 мая над РФ сбили 35 беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники #Брянская область #ВСУ
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