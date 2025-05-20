Над Брянской областью ночью сбили восемь украинских дронов

Российские военнослужащие сбили восемь украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сработали в Брянской области. Информация о разрушениях или жертвах не поступала.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 19 мая над РФ сбили 35 беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.