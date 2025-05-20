Два Ту-95МС совершили полет над водами Баренцева моря

Минобороны России сообщило о полете, совершенном над нейтральными водами Баренцева моря экипажами двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России.

Отмечено, что продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечили самолеты Су-33 ВМФ России. При этом на отдельных этапах ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации ВКС РФ регулярно летают над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. При этом в МО РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России совершаются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что самолеты Ту-160 выполнили полет над водами Северного Ледовитого океана. В тот раз продолжительность полета превысила 11 часов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.