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Два Ту-95МС совершили полет над водами Баренцева моря

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 ВМФ России.
2025-05-20 12:17:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о полете, совершенном над нейтральными водами Баренцева моря экипажами двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России.

Отмечено, что продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечили самолеты Су-33 ВМФ России. При этом на отдельных этапах ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. 

В российском оборонном ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации ВКС РФ регулярно летают над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. При этом в МО РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России совершаются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. 

Ранее сообщалось, что самолеты Ту-160 выполнили полет над водами Северного Ледовитого океана. В тот раз продолжительность полета превысила 11 часов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #дальняя авиация #Баренцево море #Ту-95МС #су-33
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