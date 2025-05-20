МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Малайзию

Корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» стали на якорь на внешнем рейде острова Лангкави.
2025-05-20 08:39:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыл с деловым визитом в Малайзию. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что отряд кораблей стал на якорь на внешнем рейде острова Лангкави. Моряков в порту встретили местные официальные лица и представители посольства РФ.

Наша делегация в рамках визита ознакомится с достопримечательностями острова. Также военнослужащие встретятся с руководителями местной администрации.

Ранее отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в порт Дананг. Затем наши корветы провели совместную тренировку с патрульным катером Вьетнамского народного флота и продолжили выполнение задач дальнего похода.

До этого российские корабли посещали Камбоджу и Бангладеш.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #малайзия #тоф #Алдар Цыденжапов #Лангкави
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 