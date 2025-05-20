Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Малайзию

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыл с деловым визитом в Малайзию. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что отряд кораблей стал на якорь на внешнем рейде острова Лангкави. Моряков в порту встретили местные официальные лица и представители посольства РФ.

Наша делегация в рамках визита ознакомится с достопримечательностями острова. Также военнослужащие встретятся с руководителями местной администрации.

Ранее отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в порт Дананг. Затем наши корветы провели совместную тренировку с патрульным катером Вьетнамского народного флота и продолжили выполнение задач дальнего похода.

До этого российские корабли посещали Камбоджу и Бангладеш.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.