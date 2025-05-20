ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома и пункты дислокации ВСУ

Российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома, цех производства дронов, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

В течение суток наши войска били по складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, а также пунктам дислокации подразделений украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах. Удары по противнику наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также отличились силы ПВО. Удалось сбить четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и уничтожить 89 беспилотников самолетного типа.

Минобороны назвало потери украинской стороны за все время проведения спецоперации. По данным ведомства, противник лишился за этот период 662 самолетов, 283 вертолетов, 57 807 беспилотников, 605 ЗРК, 23 424 танков и бронемашин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.