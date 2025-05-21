Расчет «Малки» тремя выстрелами разнес укрепрайон ВСУ у Красноармейска

В окрестностях Красноармейска наши артиллеристы уничтожили укрепрайон украинских боевиков. Для этого расчету самоходной пушки «Малка» потребовалось три выстрела.

В этом районе у противника много серьезных укреплений, тщательно оборудованных опорных пунктов и подземных систем - «Малку» применяют либо для самых крупных целей, либо для самых оперативных. Украинские операторы БПЛА стараются уничтожить пушку, поэтому все семь бойцов расчета привыкли работать максимально быстро.

«Скорость позволяет, 70 км/ч идет. И проходимость у нее очень хорошая, база длинная, по всем кочкам, можно сказать, плывет. Этой машине вообще без разницы, по асфальту или по колее ехать, по грязи - везде проходит», - поделился механик-водитель Павел Белоусов.

Сразу после выстрела расчет снова прыгает на орудие, вводятся дополнительные данные для корректировки и идет подготовка к новому выстрелу. Все это занимает буквально несколько минут. Первый был пристрелочным, за ним последовали еще два - и вот укрепрайон украинских боевиков уничтожен.

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