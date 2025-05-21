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Расчеты БПЛА тульских десантников сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

Для ударов бойцы ВДВ применяют FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский», которые управляются кабелем на оптоволокне.
2025-05-21 06:01:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Сумской области операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения группировки войск «Север» пресекают любые попытки украинских военных прорваться через государственную границу России.

Охраняя территорию, расчеты БПЛА уничтожают военную технику и живую силу ВСУ, а также нарушают их логистику и срывают подвоз боеприпасов, продовольствия и материальных средств, не допуская ротацию украинских боевиков на передовых позициях.

Военнослужащие ВС РФ постоянно контролируют местность, а при обнаружении техники или живой силы противника задействуют подразделения беспилотной авиации ВДВ. Для атак применяются ударные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский». Эти беспилотники управляются по оптоволоконному кабелю, против которого РЭБ противника не имеет силы.

Как сообщил оператор БПЛА с позывным Кабан, десантники уничтожают автомобили - КамАЗ, «Урал», которые ездят на дальних подступах, поскольку на передовые позиции ВСУ боятся отправлять большую технику. На ближней дистанции в основном происходит подвоз живой силы и ротация на квадроциклах, пикапах, «буханках». По словам Кабана, сейчас боевики стали менее агрессивными, а до их передовых позиций практически ничего не доезжает.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Тульские десантники #FPV-дроны #оптоволоконный кабель #Группировка войск Север #Князь Вандал Новгородский
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