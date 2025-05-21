Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Южной группировки войск нанесудар по позициям украинской армии на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ и публикует кадры боевой работы.

По данным ведомства, координаты определили с помощью беспилотного летательного аппарата, который зафиксировал опорный пункт и технику ВСУ в районе Константиновки. Данные оперативно передали командиру реактивной артиллерийской батареи 6-й мотострелковой дивизии.

После ночного марша на стартовую позицию из района боевого дежурства расчет РСЗО развернул установку «Град» и открыл огонь. В результате удара, как уточнили в Минобороны, были поражены живая сила и техника противника.

Ранее в Запорожской области расчет российской реактивной системы залпового огня «Град» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» поразил скопление украинских националистов. Видео с ударом показало Министерство обороны Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.