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Совфед одобрил закон о порядке выплаты пенсий военнослужащим

В соответствии с законом, пенсионные органы смогут самостоятельно выбирать способ перечисления выплат - через Федеральное казначейство или Сбербанк.
2025-05-21 14:23:17
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий порядок выплаты пенсий для бывших сотрудников силовых ведомств. Документ распространяется на пенсионеров из числа сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, военнослужащих, а также судебных приставов.

Согласно закону, пенсионные органы смогут самостоятельно определять способ перечисления выплат - через Федеральное казначейство или Сбербанк. Средства будут зачисляться на счет, вклад или банковскую карту, указанные получателем. Также предусмотрена возможность доставки пенсии через «Почту России».

«Действительно, данный закон носит социальную направленность и расширяет права органов исполнительной власти, федеральные органы, для того чтобы осуществлять выплату военных пенсий в том числе используя казначейства», - сказала статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

Одновременно сенаторы одобрили поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые дают участникам специальной военной операции право на бесплатное внесудебное банкротство через МФЦ. Как отметил член комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Борщев, воспользоваться этой процедурой смогут граждане, чьи долги не превышают миллиона рублей, при отсутствии имущества, пригодного для взыскания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #совфед #военные пенсии #цивилева
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