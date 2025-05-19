ВС РФ подорвали две украинские станции РЭБ на Северском направлении

На Северском направлении зоны проведения спецоперации операторы FPV-дронов уничтожили две украинские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Расположенные в населенном пункте Серебрянка военные объекты ВСУ удалось обнаружить благодаря радиоэлектронной разведке 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг». После чего операторы дронов нанесли сокрушительный удар по комплексам противодействия нашим беспилотникам.

Операция по уничтожению станций РЭБ проходила в ночное время суток. В результате у боевиков ВСУ не осталось возможностей прикрывать свои позиции от беспилотных аппаратов подразделений ВС РФ.

Ранее сообщалось, как во время освобождения Вольного Поля операторы российских беспилотников вступали в воздушные бои с украинскими дронами. Один из таких ударных беспилотников влетел прямо в здание, где был вражеский гранатометный расчет.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.