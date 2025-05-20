Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию группировки войск «Центр». Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что в ходе работы на командном пункте группировки Белоусов заслушал доклады офицеров штаба, а также командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука. Также министр поставил ряд задач.

Андрею Белоусову доложили об особенностях применения современных беспилотников, разработанных с учетом опыта спецоперации.

Помимо этого, Белоусов посетил пункты управления соединений группировки войск «Центр». Он заслушал доклады командиров бригад относительно характера действий противника.

Завершая работу, министр поблагодарил комсостав подразделений группировки за высокие боевые результаты. Он вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.