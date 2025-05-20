FPV-дроны мотострелков сбили «Бабу-ягу» и сожгли танк ВСУ в Запорожье

Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» показали боевую работу по уничтожению живой силы, техники и артиллерийских позиций ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры поражения целей публикует Минобороны РФ.

Только за последние двое суток наши мотострелки обнаружили и уничтожили с помощью FPV-дронов беспилотник «Баба-Яга», танк, легкобронированный автомобиль и расчет БПЛА украинских боевиков.

Операторы FPV-дронов работают эффективно, поражая цели на удаленных дистанциях. Разведка с помощью беспилотников обнаруживает военные объекты противника и передает их координаты на пункты управления для нанесения огневого поражения.

Ранее российские беспилотники уничтожили личный состав ВСУ в Сумской области. Скопление противника в лесу обнаружила разведка, после чего операторы БПЛА нанесли прицельные удары.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.