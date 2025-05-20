МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

БПЛА группировки войск «Юг» нанесли удар по ретрансляторам ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов поразили цели в районе Константиновки.
Артём Желтиков 2025-05-20 15:40:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Беспилотники группировки «Юг» нанесли прицельный удар по системе управления ВСУ в районе Константиновки. Благодаря точной и слаженной работе операторов БПЛА украинская сторона понесла серьезный урон.

На других кадрах показано, как в Богатыре работают беспилотные расчеты группировки «Восток». Населенный пункт, расположенный на границе ДНР и Днепропетровской области, был мощным укрепрайоном ВСУ. Здесь же находился и логистический узел для снабжения нескольких направлений.

С южной окраины Богатыря российские штурмовики пошли в атаку сразу с нескольких направлений. Контратака украинских военнослужащих была отбита, позиции укреплены, наступление продолжается.

Но противник не дремлет - боевики активно используют дроны. Поэтому наши подразделения организовали эффективную систему противодействия. Вот работа военнослужащих группировки войск «Центр». В дело идут и мобильные расчеты зенитчиков.

«Бывает, что два  дрона, три за день прилетают. Иногда по одному, но целенаправленно - именно нас найти и уничтожить. Машины не трогают. Прямо по посадке гоняют. Мы отработаем - день тишины. Потом снова охота продолжается», - рассказал заместитель командира взвода Дмитрий Ивлев.

Чтобы не стать легкой мишенью, наши военнослужащие постоянно меняют позиции. Перемещаются на джипах и багги, чтобы обеспечивать круглосуточный контроль воздушного пространства.

Эффективная  борьба с дронами ВСУ  помогает продвигаться штурмовикам. Так подразделения «Центра» брали под контроль Котляровку. Населенный пункт был буквально превращен в крепость - разветвленная система огневых точек, противотанковый ров шириной до шести метров.

И там наши штурмовики продемонстрировали невероятную храбрость и смекалку. С помощью нескольких деревянных лестниц они преодолели глубокий противотанковый ров и внезапно ворвались в тыл к противнику, ошеломив украинский гарнизон.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 