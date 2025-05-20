БПЛА группировки войск «Юг» нанесли удар по ретрансляторам ВСУ

Беспилотники группировки «Юг» нанесли прицельный удар по системе управления ВСУ в районе Константиновки. Благодаря точной и слаженной работе операторов БПЛА украинская сторона понесла серьезный урон.

На других кадрах показано, как в Богатыре работают беспилотные расчеты группировки «Восток». Населенный пункт, расположенный на границе ДНР и Днепропетровской области, был мощным укрепрайоном ВСУ. Здесь же находился и логистический узел для снабжения нескольких направлений.

С южной окраины Богатыря российские штурмовики пошли в атаку сразу с нескольких направлений. Контратака украинских военнослужащих была отбита, позиции укреплены, наступление продолжается.

Но противник не дремлет - боевики активно используют дроны. Поэтому наши подразделения организовали эффективную систему противодействия. Вот работа военнослужащих группировки войск «Центр». В дело идут и мобильные расчеты зенитчиков.

«Бывает, что два дрона, три за день прилетают. Иногда по одному, но целенаправленно - именно нас найти и уничтожить. Машины не трогают. Прямо по посадке гоняют. Мы отработаем - день тишины. Потом снова охота продолжается», - рассказал заместитель командира взвода Дмитрий Ивлев.

Чтобы не стать легкой мишенью, наши военнослужащие постоянно меняют позиции. Перемещаются на джипах и багги, чтобы обеспечивать круглосуточный контроль воздушного пространства.

Эффективная борьба с дронами ВСУ помогает продвигаться штурмовикам. Так подразделения «Центра» брали под контроль Котляровку. Населенный пункт был буквально превращен в крепость - разветвленная система огневых точек, противотанковый ров шириной до шести метров.

И там наши штурмовики продемонстрировали невероятную храбрость и смекалку. С помощью нескольких деревянных лестниц они преодолели глубокий противотанковый ров и внезапно ворвались в тыл к противнику, ошеломив украинский гарнизон.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.