Саперы обезвредили мины и растяжки в жилом секторе Селидово

Внимательность, дисциплина и максимальная концентрация - основные качества, без которых сапер не сможет выполнять свою работу. В Селидово, где когда-то шли ожесточенные бои, расчеты инженерных войск продолжают кропотливую работу по очистке территории.

Саперы обследуют улицы, дворы, частный сектор. Работа усложняется тем, что снаряды продолжают прилетать. Уже проверенные маршруты приходится проходить повторно, рассказывает с места событий корреспондент Варвара Шрадер.

Саперы работают парами: грязное небонад головой и постоянная угроза со стороны вражеских дронов заставляют быть особенно осторожными. В Селидово практически каждый дом бывший опорник. И каждый может таить в себе опасность: растяжки, самодельные взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся боеприпасы.

Но разминирование освобожденных территорий - лишь часть их задач. Саперы из состава группировки войск «Центр» регулярно выходят в тыл противника, чтобы нарушить его передвижение и снабжение. Работают и по точкам, указанных по данным разведки, зачастую в условиях ограниченной видимости, пешком, через лесополосы.

«Минируем подъездные дороги, по которым может пойти враг. Координаты получаем, маршрут согласуем и уходим в работу», - делится командир отделения Дмитрий Широков.

Каждая такая задача требует тщательной подготовки: разведка маршрута, выбор позиции, безопасное отступление. Все действия выверены по минутам.

«Недели полторы назад по нам работали минометы, летали камикадзе. Шли выполнять задание - попали под огонь. Справились», - рассказывает сапер-пулеметчик Роман Дробышев.

Недавно бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка работали в районе Котляровки. Совместными с мотострелками усилиями получилось прервать снабжение группировки войск противника и лишить украинских военных возможности спокойно передвигаться по приграничью Днепропетровской области. Буквально через несколько дней саперы снова отправятся на передовую, чтобы вновь нарушать логистику врага на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.