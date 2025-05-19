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ВС РФ освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР

Марьино взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», а Новооленовку - военнослужащие группировки войск «Центр».
2025-05-19 12:02:13
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Это Марьино и Новооленовка. 

Населенный пункт Марьино находится в Сумской области. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». Всего же в зоне ответственности этой группировки за сутки враг потерял до 140 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. Еще неприятель недосчитался пяти орудий полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. 

Новооленовка расположена на территории Донецкой Народной Республики. Ее взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр». В зоне ответственности группировки за сутки ВСУ потеряли до 455 военнослужащих. Помимо этого, российским войскам удалось уничтожить три пикапа, боевую машину пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашину MaxxPro.

Ранее российские военнослужащие показали укрытия боевиков ВСУ в освобожденном Богатыре. Как убедился корреспондент нашего телеканала Павел Кольцов, враг мог прятаться даже в печке. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #Марьино #сумская область #новооленовка
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