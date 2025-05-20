В Московской области прошли соревнования по армейскому рукопашному бою

В Московской области в рамках межрегионального Фестиваля боевых искусств на Кубок святого благоверного князя Дмитрия Донского состоялись соревнования по армейскому рукопашному бою среди молодежи допризывного возраста. Об этом сообщает Минобороны России.

В спортивных состязаниях приняли участие более 600 юных спортсменов возрастом до 17 лет. Это представители военно-патриотических и спортивных клубов, воспитанники Суворовских училищ и кадетских корпусов из Москвы и Московской области.

В церемонии открытия спортивного фестиваля приняли участие заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону полковник Светлана Ишмуратова, а также представители силовых и спортивных ведомств России.

«Я вижусь с ребятами, я вижу их горящие глаза, потому что внимание взрослых, понимание того, что дети занимаются спортом не просто так. Это наше молодое пополнение армейских рядов, это наши будущие военнослужащие, ребята. И, конечно, очень хочется видеть, чтобы наше будущее было здоровым, чтобы оно было сильным, чтобы оно было умным», - сказала Ишмуратова в ходе церемонии открытия.

Соревнования проходили в категориях среди детей 10-11 лет, младших юношей 12-13 лет, средних юношей 14-15 лет, старших юношей 16-17 лет. Победителей в разных возрастных группах определяли судьи. Каждый участник соревнования получил памятные призы и подарки, а главное - бесценный опыт.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Новороссии и Донбасса приняли участие в турнире имени Берегового.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.