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Новороссийские десантники ликвидировали дроноводов ВСУ из 120-мм миномета

Сразу после поражения цели минометчики замаскировали орудие и укрылись в системе перекрытых щелей.
2025-05-20 10:49:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области на Ореховском направлении в зоне проведения специальной военной операции бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ отважно противостоят украинским боевикам. Несмотря на погоду, минометная батарея десантников эффективно выполняет боевые задачи.

Так, разведчики при помощи дронов засекли замаскированные позиции противника, где находился и расчет беспилотников. Чтобы ликвидировать украинских националистов, бойцы десантно-штурмового батальона применили миномет калибра 120 миллиметров.

По заранее определенным разведчиками координатам украинских боевиков минометчикам удалось оперативно нанести огневое поражение. Чтобы уберечь себя от ответного удара противника, бойцы сразу после боевой работы замаскировали орудие и укрылись в системе перекрытых щелей.

Прежде сообщалось, как расчеты беспилотной авиации ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили «Ланцетом» замаскированную американскую гаубицу М777.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВСУ #120-мм миномет #Ореховское направление #новороссийские десантники
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