Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение личного состава ВСУ с помощью боевых беспилотников. По данным оборонного ведомства, врага ликвидировали операторы БПЛА группировки войск «Север» в Сумской области.

Как уточнили в министерстве, средства воздушной разведки обнаружили в лесистой местности скопление нескольких групп украинских военнослужащих. После анализа поступивших данных было принято решение нанести удар с воздуха.

Операторы боевых дронов, оснащенных системами сброса боеприпасов, нанесли прицельные удары по выявленным целям. На опубликованных кадрах наблюдаются точные попадания по живой силе противника.

Действия велись в режиме реального времени, а применение беспилотной авиации позволило нанести удар с высокой точностью и без потерь со стороны российских подразделений.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS, с которой до этого был нанесен удар по городу Рыльск в Курской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.