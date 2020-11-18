Призывник из Башкирии похудел на 14 килограммов ради службы в армии

Житель Башкирии Азамат Шакиров похудел на 14 килограммов для того, чтобы его призвали в армию. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, весной 25-летний молодой человек прибыл в военкомат, но не прошел медицинскую комиссию: у него был избыточный вес, а также обнаружились проблемы со зрением.

Однако эти препятствия не остановили призывника на пути к воинской службе, о которой он, по его словам, мечтал с детства. И для того, чтобы попасть в армию, Азамат сделал коррекцию зрения и записался в спортивный зал.

«У меня на тренера денег не было, но один тренер вызвался мне бесплатно помочь, когда узнал, что я занимаюсь ради мечты, чтобы пойти в армию. Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание. В итоге я за полгода сбросил 14 килограммов», - поделился Шакиров деталями своей истории.

Сейчас молодой человек весит 118 килограммов. Во время осеннего призыва он успешно прошел медкомиссию и был призван в Вооруженные силы Российской Федерации. Служить он будет в Военно-морском флоте в Калининградской области.