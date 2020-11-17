МО РФ: в Степанакерт вернулись еще 502 беженца

В Степанакерт вернулись еще 502 беженца, которые ранее покинули свои дома из-за боев в зоне конфликта. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь города Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», - сказано в сообщении ведомства.

Общее число вернувшихся с 14 ноября уже превысило 1700 человек, добавили в министерстве.

«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие», - рассказали в МО РФ.

Именно с этой целью российские миротворцы и были направлены в регион, рассказал Владимир Путин. Также глава государства поделился подробностями составления мирного соглашения, которое 10 ноября подписали лидеры России, Армении и Азербайджана.