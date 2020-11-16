Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Нагорный Карабах ТЕГИ

Возвращение мирной жизни: как изменилась обстановка в Нагорном Карабахе с приходом российских миротворцев

Павел Ремнев
Владислав Кустов
09:11 16.11.2020
По данным Министерства обороны РФ, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения в зонах «Север» и «Юг» развернуты 18 наблюдательных постов. Российские миротворцы сейчас всеми силами пытаются не допустить провокаций и новых выстрелов. Для этого очень важно взять под контроль основные дороги и не допустить попадания в район нового оружия. В Лачинском коридоре дополнительно выставлено семь временных наблюдательных постов. В Степанакерте развернут командный пункт.

В Минобороны РФ сообщают, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Кроме того, по указанию главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, в Степанакерте формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Там, в частности уже развернута оперативная группа, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев. Сам центр будет полностью сформирован к 20 ноября.

А пока строительная техника расчищает Лачинский коридор - это, наверное,  самая важная дорога для жителей Нагорного Карабаха, ведь по ней быстрее всего можно попасть в Армению. Работа опасная. В группе особого риска - водители бульдозеров. Они сгребают мусор на обочины, а там часто оказываются неразорвавшиеся мины.

На  расчистке завалов работают военнослужащие Армении и Азербайджана, каждые на своем участке. При этом оружия у них быть не должно: вооружены только сопровождающие их российские миротворцы.

Наши бойцы продолжают обустройство очередного наблюдательного поста на стратегически важном месте. Это перекресток: в одной стороне столица непризнанной республики Нагорный Карабах - город Степанакерт, а в другой стороне - город Шуша, контролируемый азербайджанскими войсками.

Сейчас военные двух стран работают над тем, чтобы Лачинский коридор как можно скорее стал свободным для проезда и бежавшие из Степанакерта в Ереван люди смогли вновь вернуться в свои дома.

Тем временем в столицу Армении продолжают прибывать российские миротворческие силы. Прежде чем ВПП ереванского аэродрома коснулись шасси Ил-76 ВКС РФ, в небо взмыли истребители МиГ-29. Они первые встретили наших миротворцев, обеспечивая им безопасность.

Российская Военно-транспортная авиация доставила на аэродром Эребуни личный состав и технику. Впереди у наших военнослужащих долгий марш-бросок до Нагорного Карабаха. На протяжении всего пути колонную будут сопровождать военные вертолеты Ми-8.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:38 В стране и мире
Видео
Россиян предупредили о предстоящих погодных аномалиях
08:03 В стране и мире
Медик объяснил, что общего у COVID-19 и «испанки»
06:47 Армия
Видео
Первая посадка Ка-27ПЛ на палубу: кадры испытаний новейшего корвета ТОФ
05:21 В стране и мире
Видео
Первый регион в России ввел локдаун из-за COVID-19
03:16 В стране и мире
Видео
ЦИК Молдавии огласил итоги подсчета голосов на президентских выборах внутри страны
Популярное
Популярное
Приемный сын Джигарханяна показал последнее фото отца
Видео
Обрушение огромной скалы на испанском курорте попало на видео
Названы правила использования второго пространства в смартфоне
Ученые рассказали об убивающем COVID-19 натуральном продукте
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.