Возвращение мирной жизни: как изменилась обстановка в Нагорном Карабахе с приходом российских миротворцев

В Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения в зонах «Север» и «Юг» развернуты 18 наблюдательных постов. Российские миротворцы сейчас всеми силами пытаются не допустить провокаций и новых выстрелов. Для этого очень важно взять под контроль основные дороги и не допустить попадания в район нового оружия. В Лачинском коридоре дополнительно выставлено семь временных наблюдательных постов. В Степанакерте развернут командный пункт.

В Минобороны РФ сообщают, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Кроме того, по указанию главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, в Степанакерте формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Там, в частности уже развернута оперативная группа, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев. Сам центр будет полностью сформирован к 20 ноября.

А пока строительная техника расчищает Лачинский коридор - это, наверное, самая важная дорога для жителей Нагорного Карабаха, ведь по ней быстрее всего можно попасть в Армению. Работа опасная. В группе особого риска - водители бульдозеров. Они сгребают мусор на обочины, а там часто оказываются неразорвавшиеся мины.

На расчистке завалов работают военнослужащие Армении и Азербайджана, каждые на своем участке. При этом оружия у них быть не должно: вооружены только сопровождающие их российские миротворцы.

Наши бойцы продолжают обустройство очередного наблюдательного поста на стратегически важном месте. Это перекресток: в одной стороне столица непризнанной республики Нагорный Карабах - город Степанакерт, а в другой стороне - город Шуша, контролируемый азербайджанскими войсками.

Сейчас военные двух стран работают над тем, чтобы Лачинский коридор как можно скорее стал свободным для проезда и бежавшие из Степанакерта в Ереван люди смогли вновь вернуться в свои дома.

Тем временем в столицу Армении продолжают прибывать российские миротворческие силы. Прежде чем ВПП ереванского аэродрома коснулись шасси Ил-76 ВКС РФ, в небо взмыли истребители МиГ-29. Они первые встретили наших миротворцев, обеспечивая им безопасность.

Российская Военно-транспортная авиация доставила на аэродром Эребуни личный состав и технику. Впереди у наших военнослужащих долгий марш-бросок до Нагорного Карабаха. На протяжении всего пути колонную будут сопровождать военные вертолеты Ми-8.