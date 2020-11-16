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На страже мира: как несут службу российские военнослужащие в Нагорном Карабахе

Павел Ремнев
06:26 16.11.2020
Миротворцы обеспечивают безопасность возвращающихся в регион беженцев и контролируют разбор завалов в местах ведения боев.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения развернуты 16 наблюдательных постов. Российские миротворцы сейчас всеми силами пытаются не допустить провокаций и новых обстрелов. Для этого очень важно взять под контроль основные дороги и предотвратить попадание в район нового оружия.

В Лачинском коридоре выставлено семь временных наблюдательных постов, в Степанакерте развернут командный пункт. Еще устанавливаются дополнительные точки на севере и юге.

В Минобороны России сообщают, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Кроме того, по указанию Сергея Шойгу, в Степанакерте формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Там, в частности уже развернута оперативная группа, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев. Сам центр будет полностью сформирован к 20 ноября. В ближайшее время к нему присоединятся специалисты МЧС и погранслужбы ФСБ России.

Сейчас тяжелая строительная техника расчищает Лачинский коридор. Это самая важная дорога для жителей Нагорного Карабаха и самый быстрый путь Армению. Основная проблема - остовы машин, но и других находок много. Среди них часто попадаются оружие и боеприпасы. В группе особого риска находятся водители бульдозеров, которые сгребают мусор на обочины.

На расчистке завалов работают военнослужащие Армении и Азербайджана, - каждые на своем участке. На этой территории они не могут носить оружие, - вооружены только сопровождающие их российские миротворцы. Сейчас военные двух стран работают над тем, чтобы Лачинский коридор как можно скорее стал свободным для проезда.

Рано утром автобусы с беженцами выехали из Еревана. Пока Лачинский коридор закрыт для проезда гражданского транспорта, их путь пролегает в объезд. В автобусах очень много стариков и женщин. Во время боевых действий их отправили в Армению, но с приходом российских миротворцев, здесь снова безопасно.

Последний отрезок пути автобусы с пятью сотнями беженцев сопровождали бронетранспортеры с голубыми эмблемами на бортах, - миротворцы обеспечили жителям Нагорного Карабаха беспрепятственный проезд до дома.

За несколько минут толпа растворяется, люди торопятся вернуться в дома, которые раньше были вынуждены покинуть, а российские миротворцы отправляются на базу. Колонны миротворцев сопровождают с воздуха вертолеты ВКС России.

Прежде, чем посадочных полос Еревана коснутся шасси российских Ил-76, в небо поднимаются истребители МиГ-29. Они первые встречают наших миротворцев, обеспечивают безопасность. Один Ил-76 перевозит по две единицы техники - бронетранспортеры и грузовые автомобили. Впереди долгий марш-бросок до Нагорного Карабаха. Очередная колонна начинает движение. Одновременно в воздух поднимаются наши Ми-8.

Штурман не выпускает из рук карту. Местность сложная, ведь приходится лавировать между горами и линиями ЛЭП. За иллюминаторами мелькают фруктовые поля. Как раз сейчас поспевают яблоки и заканчивает плодоносить виноград. Фрукты собирают женщины, дети. Совсем скоро домой с фронта должны вернуться мужчины.

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