В Нагорном Карабахе развернуто 12 наблюдательных постов российского миротворческого контингента

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года на территории Нагорного Карабаха продолжается развертываться российский миротворческий контингент. Об этом сообщили в Минобороны

На 14 ноября в районе проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон развернуты 12 наблюдательных постов российского миротворческого контингента, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

В зоне ответственности «Юг» завершено развертывание девяти наблюдательных постов. Подразделениями 15 миротворческой бригады за прошедшие сутки выставлены еще пять наблюдательных постов в этой зоне ответственности.

В зоне ответственности «Север» после совершения марша из района сосредоточения Мардакерт подразделения 15 миротворческой бригады к исходу 13 ноября выставили три наблюдательных поста. Сегодня планируется завершить выставление еще пяти постов в данной зоне.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

В соответствии с достигнутыми договоренностями при содействии российских миротворцев в районе населенного пункта Шуша начался процесс обмена телами погибшими.

Продолжается оперативное развертывание основных сил российского миротворческого контингента.

В районах развертывания наблюдательных постов инженерными подразделениями проводится инженерная разведка и оборудование позиций.

С сегодняшнего дня подразделения российской военной полицией приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг».

Продолжается переброска подразделений российской миротворческой группировки самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124.

Всего с начала проведения миротворческой операции самолетами ВТА России выполнено 95 самолето-рейсов, в том числе за последние сутки 22 самолета-рейса.

Управление российскими миротворческими силами осуществляется с командного пункта, развернутого

в Степанакерте.

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

На сайте Минобороны России запущен специальный раздел «Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе», где публикуется ежедневные информационные бюллетени по контролю обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, актуальные карты обстановки, новостные и мультимедийные материалы. Вся информация представлена на русском и английском языке.