Минобороны заявило об опасных действиях эсминца США при встрече с кораблем ВМФ РФ

Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США, о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем USS Farragut в Аравийском море не соответствует действительности, сообщили в Минобороны России.

Конвенцией о международных правилах предупреждении столкновении судов в море 1972 года, правилом № 15 («Ситуация пересечения курсов) определено: «когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу».

Таким образом, именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса.

Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания.

Данный факт наглядно зафиксирован видеокадрами с борта американского эсминца 5 флота ВМС США, опубликованными в Twitter.

Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем.